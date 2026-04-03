Роналдо вручил первой ракетке мира Соболенко подписанную футболку - ФОТО

Первая ракетка мира белоруска Арина Соболенко и ее жених Георгиос Франгулис получили в подарок футболку от бразильского футболиста Роналдо. Как передает İdman.Biz, об этом теннисистка сообщила в социальных сетях.

В марте Соболенко сообщила, что Франгулис сделал ей предложение.

На фотографии опубликованной в социальных сетях Соболенко, Арина и Георгиос стоят вместе с Роналдо и держат подписанные футболки сборной Бразилии по футболу.

Соболенко 27 лет, она победительница шести турниров Большого шлема в одиночном и парном разрядах. Всего за карьеру белоруска завоевала 28 трофеев на турнирах WTA.