Женская сборная Азербайджана по настольному теннису завершила сборы в Китае

Женская сборная Азербайджана по настольному теннису завершила очередной этап подготовки к предстоящим соревнованиям.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Федерацию настольного тенниса Азербайджана, учебно-тренировочный сбор прошел в Китае.

Тренировочный лагерь был организован с целью повышения уровня подготовки к предстоящим важным соревнованиям и получения опыта общения с сильнейшими соперницами. Китайская школа настольного тенниса считается одной из сильнейших в мире, что делает тренировки в этой стране особенно ценными для спортсменов.