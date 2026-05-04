В Лондоне обсудили развитие настольного тенниса

В Лондоне прошел юбилейный саммит Международной федерации настольного тенниса, которая в этом году отмечает 100-летие.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Федерацию настольного тенниса Азербайджана, в мероприятии участвовали вице-президент федерации Эльмар Ислам и генеральный секретарь Кенуль Микаилова.

На встрече с участием представителей стран-членов организации заслушали отчет о работе за последний год. Участники обсудили текущее состояние настольного тенниса, план дальнейшей деятельности, а также получили соответствующие рекомендации и поручения.

В рамках саммита также приняли новую конституцию Международной федерации настольного тенниса. Руководство организации поблагодарило федерации, ведущие целенаправленную работу, и пожелало им успехов в развитии этого вида спорта.