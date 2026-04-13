13 Апреля 2026
RU

Азербайджанские теннисистки стали призерами Суперлиги Турции

Настольный теннис
Новости
13 Апреля 2026 19:10
16
Азербайджанские спортсменки Земфира Микаилова и Марзия Нурметова завоевали бронзовые медали Суперлиги Турции по настольному теннису.

Как сообщает İdman.Biz, представительницы национальной команды выступали за Masa Der Spor Klubu и внесли значительный вклад в итоговый успех команды из Анкары.

Теннисистки сыграли ключевую роль в победах клуба, который выиграл 7 из 9 матчей в двух заключительных турах чемпионата.

Отметим, что в турнире с участием 10 команд победителем стала "Чукурова Университети", второе место заняла "Чорум Беледийеси ASK".

İdman.Biz
Тэги:

