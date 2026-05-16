16 Мая 2026
RU

Азербайджанские теннисисты завоевали еще две медали в Ташкенте

Настольный теннис
Новости
16 Мая 2026 23:00
23
Азербайджанские теннисисты завоевали еще две медали в Ташкенте

Азербайджанские мастера настольного тенниса успешно завершили выступление на международном турнире WTT Youth Contender, который проходил в столице Узбекистана, Ташкенте.

В заключительный день соревнований в возрастной категории до 15 лет (U-15) отличный результат показал Онур Гулузаде, сообщает İdman.Biz. Член нашей национальной сборной уверенно обыграл всех своих соперников на пути к решающей стадии турнира и пробился в финал. Уступив лишь в финальном поединке, Гулузаде занял второе место и завоевал серебряную медаль.

Еще одну награду в копилку команды принес Джафар Альмададли. Выступая в возрастной категории до 11 лет (U-11), юный спортсмен дошел до полуфинала и удостоился бронзовой медали турнира.

Напомним, что в первый день соревнований бронзовую награду Азербайджану также принесла Мехин Мирзабалаева, занявшая третье место среди спортсменок до 13 лет (U-13).

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

Мехин Мирзабалаева завоевала "бронзу" на турнире в Ташкенте
14 Мая 21:50
Настольный теннис

Мехин Мирзабалаева завоевала "бронзу" на турнире в Ташкенте

Сборная Азербайджана представлена на соревнованиях в столице Узбекистана 11 спортсменами
Азербайджанские теннисисты примут участие в международном турнире в Ташкенте
12 Мая 22:50
Настольный теннис

Азербайджанские теннисисты примут участие в международном турнире в Ташкенте

После завершения соревнований команда примет участие в недельном учебно-тренировочном сборе
Завершилось первенство Азербайджана по настольному теннису
8 Мая 16:35
Настольный теннис

Завершилось первенство Азербайджана по настольному теннису - ФОТО

В турнире среди спортсменов U19 и U15 участвовали более 120 игроков из Баку и регионов

В Баку стартовало первенство Азербайджана по настольному теннису
5 Мая 13:35
Настольный теннис

В Баку стартовало первенство Азербайджана по настольному теннису

В турнире U15 и U19 выступают более 120 спортсменов

В Лондоне обсудили развитие настольного тенниса
4 Мая 18:16
Настольный теннис

В Лондоне обсудили развитие настольного тенниса

Представители Азербайджана участвовали в юбилейном саммите международной федерации

Земфира Микаилова: "Впервые завоевала медаль за зарубежный клуб"
14 Апреля 16:29
Настольный теннис

Земфира Микаилова: "Впервые завоевала медаль за зарубежный клуб"

Теннисистка — о бронзе в Турции и шансах на повышение

Самое читаемое

Стали известны гонорары Хамзата Чимаева и Шона Стрикленда за титульный бой UFC
14 Мая 10:31
ММА

Стали известны гонорары Хамзата Чимаева и Шона Стрикленда за титульный бой UFC

Бывший чемпион UFC заработал почти втрое больше соперника, несмотря на поражение в поединке

Кыргызский боец ММА погиб, спасая школьниц
15 Мая 11:26
ММА

Кыргызский боец ММА погиб, спасая школьниц - ФОТО

30-летний Медет Жееналиев утонул в озере Иссык-Куль

"Барселона" в шаге от исторического рекорда Ла Лиги
11:09
Мировой футбол

"Барселона" в шаге от исторического рекорда Ла Лиги

Каталонцы могут стать первой командой с идеальной домашней серией в Ла Лиге

АПЛ перед кульминацией: "Арсенал" примет аутсайдера, "Ман Сити" ждет испытание в Борнмуте - ОБЗОР İDMAN.BİZ
16:50
Мировой футбол

АПЛ перед кульминацией: "Арсенал" примет аутсайдера, "Ман Сити" ждет испытание в Борнмуте - ОБЗОР İDMAN.BİZ

За два тура до конца чемпионской гонки лондонцы имеют двухочковый перевес над командой Пепа Гвардиолы