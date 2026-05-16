Азербайджанские теннисисты завоевали еще две медали в Ташкенте

Азербайджанские мастера настольного тенниса успешно завершили выступление на международном турнире WTT Youth Contender, который проходил в столице Узбекистана, Ташкенте.

В заключительный день соревнований в возрастной категории до 15 лет (U-15) отличный результат показал Онур Гулузаде, сообщает İdman.Biz. Член нашей национальной сборной уверенно обыграл всех своих соперников на пути к решающей стадии турнира и пробился в финал. Уступив лишь в финальном поединке, Гулузаде занял второе место и завоевал серебряную медаль.

Еще одну награду в копилку команды принес Джафар Альмададли. Выступая в возрастной категории до 11 лет (U-11), юный спортсмен дошел до полуфинала и удостоился бронзовой медали турнира.

Напомним, что в первый день соревнований бронзовую награду Азербайджану также принесла Мехин Мирзабалаева, занявшая третье место среди спортсменок до 13 лет (U-13).