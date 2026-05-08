Победители первенства Азербайджана по настольному теннису определились - ФОТО

Победители первенства Азербайджана по настольному теннису определились

8 Мая 2026 16:35
Победители первенства Азербайджана по настольному теннису определились

В Баку завершилось первенство Азербайджана по настольному теннису среди спортсменов возрастных категорий U19 и U15.

Как сообщает İdman.Biz, соревнование прошло в спортивном комплексе "Шуа". В четырехдневном турнире участвовали более 120 спортсменов из Баку, а также разных городов и районов страны.

В личном зачете среди U19 победили Адиль Ахмедзаде и Айлин Аскерова. В категории U15 первыми стали Онур Гулузаде и Хадиджа Бабазаде.

В парном разряде среди U19 победу одержали Адиль Ахмедзаде - Рустам Гаджилы и Марзия Нурматова - Айлин Аскерова. В категории U15 первое место заняли Онур Гулузаде - Алиакбар Мирзалиев и Ягмур Мамедли - София Трофименко.

В смешанном парном разряде главные награды завоевали Рустам Гаджилы - Айлин Аскерова в категории U19 и Онур Гулузаде - Ягмур Мамедли среди U15.

В командной борьбе среди девушек в обеих возрастных категориях победила "Сумгайыт-1". У юношей первое место заняла команда "Баку-1".

Победителям и призерам вручили дипломы и медали Министерства молодежи и спорта Азербайджана, а также подарки Федерации настольного тенниса Азербайджана.

