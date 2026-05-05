В Баку стартовало первенство Азербайджана по настольному теннису

5 Мая 2026 13:35
Сегодня в спортивном комплексе "Шуа" стартовало первенство Азербайджана по настольному теннису среди спортсменов возрастных категорий U15 и U19.

Как сообщает İdman.Biz, в соревновании принимают участие более 120 теннисистов из Баку, а также различных городов и районов страны.

Первенство продлится четыре дня. Победителей определят в командном, личном, парном и смешанном парном разрядах.

Отметим, что спортсменам, занявшим призовые места, вручат дипломы и медали Министерства молодежи и спорта Азербайджана, а также подарки Федерации настольного тенниса Азербайджана.

İdman.Biz
