Определены победители Baku Open по настольному теннису - ФОТО

В Баку определились победители турнира Baku Open по настольному теннису.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Федерацию настольного тенниса Азербайджана, соревнование было приурочено к 100-летию Международной федерации настольного тенниса, а также к присвоению Баку статуса "Мировая спортивная столица 2026 года".

В турнире в основном участвовали любители и ветераны. Профессиональные спортсмены выступали только в парных соревнованиях — в формате "профессионал + любитель".

В одиночном разряде победу одержал Сергей Вермидин. Второе место занял Ильгар Гасанов, третье — Вагиф Мамедов.

В парных соревнованиях победителями стали Али Гейдарли и Татьяна Алиулина, которые в финале обыграли Фикрета Пашаева и Хаяла Гашимли. Третье место заняли Алихан Ализаде и Хилал Гасанов.

Отличившиеся спортсмены были награждены дипломами Федерации и призами от партнеров.