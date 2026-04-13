Определены победители Baku Open по настольному теннису - ФОТО

Определены победители Baku Open по настольному теннису

13 Апреля 2026 11:57
Определены победители Baku Open по настольному теннису

В Баку определились победители турнира Baku Open по настольному теннису.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Федерацию настольного тенниса Азербайджана, соревнование было приурочено к 100-летию Международной федерации настольного тенниса, а также к присвоению Баку статуса "Мировая спортивная столица 2026 года".

В турнире в основном участвовали любители и ветераны. Профессиональные спортсмены выступали только в парных соревнованиях — в формате "профессионал + любитель".

В одиночном разряде победу одержал Сергей Вермидин. Второе место занял Ильгар Гасанов, третье — Вагиф Мамедов.

В парных соревнованиях победителями стали Али Гейдарли и Татьяна Алиулина, которые в финале обыграли Фикрета Пашаева и Хаяла Гашимли. Третье место заняли Алихан Ализаде и Хилал Гасанов.

Отличившиеся спортсмены были награждены дипломами Федерации и призами от партнеров.

Новости по теме

Азербайджанский теннисист вошел в Книгу рекордов Гиннесса - ВИДЕО
12 Апреля 20:50
Настольный теннис

Азербайджанский теннисист вошел в Книгу рекордов Гиннесса - ВИДЕО

Мамедов обновил мировой рекорд по вводу мяча в игру с дальнего расстояния
Азербайджанский теннисист может попасть в Книгу рекордов Гиннесса
9 Апреля 19:10
Настольный теннис

Азербайджанский теннисист может попасть в Книгу рекордов Гиннесса

Член сборной попытается обновить мировой рекорд по вводу мяча в игру с дальнего расстояния
В Баку стартовал турнир по настольному теннису Baku Open
4 Апреля 13:45
Настольный теннис

В Баку стартовал турнир по настольному теннису Baku Open

Соревнование приурочено к 100-летию ITTF и статусу "Мировой спортивной столицы"

Успешный старт в Актобе: азербайджанские теннисисты уверенно проявили себя на этапе Евразийской лиги
29 Марта 20:00
Настольный теннис

Успешный старт в Актобе: азербайджанские теннисисты уверенно проявили себя на этапе Евразийской лиги

Матчи следующего тура Евразийской лиги запланированы на период с 28 по 31 мая
Женская сборная Азербайджана по настольному теннису завершила сборы в Китае
27 Марта 14:28
Настольный теннис

Женская сборная Азербайджана по настольному теннису завершила сборы в Китае

Теннисистки готовятся к важным турнирам
Азербайджанские теннисисты выступят в Евразийской лиге
25 Марта 22:20
Настольный теннис

Азербайджанские теннисисты выступят в Евразийской лиге

Молодежная сборная отправилась в Казахстан на международный турнир

Самое читаемое

В Сумгайыте пройдет чемпионат Азербайджана по спортивной гимнастике
10 Апреля 17:12
Гимнастика

В Сумгайыте пройдет чемпионат Азербайджана по спортивной гимнастике

Соревнования охватят мужские и женские дисциплины

Ла Лига: осечка "Реала" открыла шанс “Барселоне” уйти в отрыв в чемпионской гонке – ОБЗОР İDMAN.BİZ
11 Апреля 15:50
Мировой футбол

Ла Лига: осечка "Реала" открыла шанс “Барселоне” уйти в отрыв в чемпионской гонке – ОБЗОР İDMAN.BİZ

31-й тур чемпионата Испании проходит на фоне нового удара по амбициям мадридцев

"Двойник" Лионеля Месси в Узбекистане стал хитом соцсетей
11 Апреля 13:33
Мировой футбол

"Двойник" Лионеля Месси в Узбекистане стал хитом соцсетей - ВИДЕО

Мужчина в традиционном чапане и тюбетейке поразил пользователей своим сходством с аргентинской звездой
Хафиз Рзаев: "С первой попытки такое место - это большой успех" - İDMAN.BİZ ИЗ ПОРТУГАЛИИ
12 Апреля 13:15
Гимнастика

Хафиз Рзаев: "С первой попытки такое место - это большой успех" - İDMAN.BİZ ИЗ ПОРТУГАЛИИ - ВИДЕО

Тренер сборной Азербайджана оценил выступление команды на чемпионате Европы