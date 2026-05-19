19 Мая 2026
RU

Азербайджанские теннисисты выступят на новом международном турнире

Настольный теннис
Новости
19 Мая 2026 11:00
15
Азербайджанские теннисисты выступят на новом международном турнире

Молодежная сборная Азербайджана по настольному теннису примет участие в очередном международном турнире в Узбекистане.

Как сообщает İdman.Biz, после выступления на турнире WTT Youth Contender в Ташкенте, где азербайджанские спортсмены завоевали одну серебряную и две бронзовые медали, команда выступит в соревновании в городе Андижан.

Турнир посвящен памяти известного узбекского мастера настольного тенниса Рафика Шириева.

Под руководством главных тренеров молодежных сборных Эльнура Гидаятзаде и Рамиля Джафарова Азербайджан на турнире представят Ягмур Мамедли, Ясаман Габибова, Мехин Мирзабалаева, Бану Иманвердизаде, Саида Гулузаде, Айлин Шарифли, Гюльнур Керимли, Джафар Алмедедли, Алиакбар Мирзалиев и Джамал Керим.

Спортсмены будут соревноваться в трех возрастных категориях.

Отметим, что международный турнир завершится 21 мая.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

Азербайджанские теннисисты завоевали еще две медали в Ташкенте
16 Мая 23:00
Настольный теннис

Азербайджанские теннисисты завоевали еще две медали в Ташкенте

В первый день соревнований бронзовую награду Азербайджану также принесла Мехин Мирзабалаева
Мехин Мирзабалаева завоевала "бронзу" на турнире в Ташкенте
14 Мая 21:50
Настольный теннис

Мехин Мирзабалаева завоевала "бронзу" на турнире в Ташкенте

Сборная Азербайджана представлена на соревнованиях в столице Узбекистана 11 спортсменами
Азербайджанские теннисисты примут участие в международном турнире в Ташкенте
12 Мая 22:50
Настольный теннис

Азербайджанские теннисисты примут участие в международном турнире в Ташкенте

После завершения соревнований команда примет участие в недельном учебно-тренировочном сборе
Завершилось первенство Азербайджана по настольному теннису
8 Мая 16:35
Настольный теннис

Завершилось первенство Азербайджана по настольному теннису - ФОТО

В турнире среди спортсменов U19 и U15 участвовали более 120 игроков из Баку и регионов

В Баку стартовало первенство Азербайджана по настольному теннису
5 Мая 13:35
Настольный теннис

В Баку стартовало первенство Азербайджана по настольному теннису

В турнире U15 и U19 выступают более 120 спортсменов

В Лондоне обсудили развитие настольного тенниса
4 Мая 18:16
Настольный теннис

В Лондоне обсудили развитие настольного тенниса

Представители Азербайджана участвовали в юбилейном саммите международной федерации

Самое читаемое

Экипаж Ферстаппена сошел с гонки "24 часа Нюрбургринга"
17 Мая 15:54
Формула 1

Экипаж Ферстаппена сошел с гонки "24 часа Нюрбургринга"

Команда лидировала в заезде, но выбыла из борьбы из-за технической поломки

АПЛ перед кульминацией: "Арсенал" примет аутсайдера, "Ман Сити" ждет испытание в Борнмуте - ОБЗОР İDMAN.BİZ
16 Мая 16:50
Мировой футбол

АПЛ перед кульминацией: "Арсенал" примет аутсайдера, "Ман Сити" ждет испытание в Борнмуте - ОБЗОР İDMAN.BİZ

За два тура до конца чемпионской гонки лондонцы имеют двухочковый перевес над командой Пепа Гвардиолы

В раздевалке "Ливерпуля" произошел раскол
17 Мая 14:30
Мировой футбол

В раздевалке "Ливерпуля" произошел раскол

Часть игроков считает, что Слот должен был покинуть клуб раньше
14 из 14: Роналду вновь упустил трофей с "Аль-Насром"
17 Мая 05:22
Мировой футбол

14 из 14: Роналду вновь упустил трофей с "Аль-Насром"

Роналду выступает за "Аль-Наср" с января 2023 года