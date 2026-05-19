Азербайджанские теннисисты выступят на новом международном турнире

Молодежная сборная Азербайджана по настольному теннису примет участие в очередном международном турнире в Узбекистане.

Как сообщает İdman.Biz, после выступления на турнире WTT Youth Contender в Ташкенте, где азербайджанские спортсмены завоевали одну серебряную и две бронзовые медали, команда выступит в соревновании в городе Андижан.

Турнир посвящен памяти известного узбекского мастера настольного тенниса Рафика Шириева.

Под руководством главных тренеров молодежных сборных Эльнура Гидаятзаде и Рамиля Джафарова Азербайджан на турнире представят Ягмур Мамедли, Ясаман Габибова, Мехин Мирзабалаева, Бану Иманвердизаде, Саида Гулузаде, Айлин Шарифли, Гюльнур Керимли, Джафар Алмедедли, Алиакбар Мирзалиев и Джамал Керим.

Спортсмены будут соревноваться в трех возрастных категориях.

Отметим, что международный турнир завершится 21 мая.