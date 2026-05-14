14 Мая 2026 21:50
Мехин Мирзабалаева завоевала "бронзу" на турнире в Ташкенте

Азербайджанская теннисистка Мехин Мирзабалаева стала бронзовым призером международного турнира WTT Youth Contender, который проходит в Ташкенте (Узбекистан).

Как сообщили İdman.Biz в Федерации настольного тенниса Азербайджана, талантливая спортсменка отличилась в возрастной категории до 13 лет (U-13), сумев войти в тройку сильнейших среди своих сверстников.

Уже завтра на турнире в борьбу вступят мастера настольного тенниса в возрастных категориях до 11 и до 15 лет.

Напомним, что сборная Азербайджана представлена на соревнованиях в столице Узбекистана 11 спортсменами. Международный турнир завершится 16 мая.

