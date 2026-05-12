12 Мая 2026 22:50
Азербайджанские теннисисты примут участие в международном турнире в Ташкенте

Сборная Азербайджана по настольному теннису примет участие в международном турнире WTT Youth Contender, который пройдет с 13 по 16 мая в Ташкенте.

Как сообщает İdman.Biz, в соревнованиях выступят 11 членов национальной сборной.

Под руководством главных тренеров молодежных сборных Эльнура Хидаятзаде и Рамиля Джафарова, а также тренера Сабины Азизли Азербайджан представят Ягмур Мамедли, Ясемен Хабибова, Мехин Мирзабалаева, Бану Иманвердизаде, Саида Гулузаде, Айлин Шарифли, Гюльнур Каримли, Онур Гулузаде, Джафар Алмададли, Алиакпер Мирзалиев и Джамал Карим.

После завершения соревнований команда также примет участие в недельном учебно-тренировочном сборе в Ташкенте.

