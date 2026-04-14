Сборная Азербайджана по настольному теннису отправилась в Китай

Сборная Азербайджана по настольному теннису отправилась на учебно-тренировочные сборы в Китай.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Федерацию настольного тенниса Азербайджана, в состав делегации вошли Рустам Гаджылы, Адиль Ахмедзаде, Онур Гулузаде, Ляман Абдулхамидова, Марзия Нурметова и Айлин Аскерова.

Под руководством главного тренера Михаила Тимофеева команда будет тренироваться с 14 по 27 апреля в городе Шицзячжуан — административном центре провинции Хэбэй. В рамках сбора азербайджанские спортсмены проведут совместные занятия с местными игроками.

Отметим, что данные сборы направлены на подготовку к предстоящим международным соревнованиям.