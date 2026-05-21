Нихад Мамедов: "Попадание в Книгу рекордов Гиннесса повысит интерес к настольному теннису" - ВИДЕО

21 Мая 2026 12:56
Нихад Мамедов: "Попадание в Книгу рекордов Гиннесса повысит интерес к настольному теннису"

Азербайджанский игрок в настольный теннис Нихад Мамедов заявил, что его попадание в Книгу рекордов Гиннесса поможет повысить интерес к этому виду спорта в стране.

"Думаю, рекорды существуют для того, чтобы их били. В будущем этот результат может быть обновлен. В спорте конкуренция приносит развитие. Но сейчас я счастлив, что добился этого результата, и верю, что этот рекорд еще больше повысит интерес к настольному теннису в Азербайджане", - заявил Мамедов в комментарии report.az.

Спортсмен подчеркнул, что подтверждение рекорда стало для него гордым и незабываемым моментом.

"За нынешним успехом стоят долгие тренировки, дисциплина и большой труд. Представлять Азербайджан на уровне Книги рекордов Гиннесса - для меня особое чувство", - отметил он.

Мамедов также рассказал о своих следующих целях.

"Моя главная цель на ближайшее время - еще больше улучшить собственные результаты и успешно представлять Азербайджан на международной арене. Кроме того, я хочу повысить интерес к этому виду спорта и мотивировать молодежь", - сказал теннисист.

Напомним, что в апреле этого года член сборной Азербайджана обновил мировой рекорд по вводу мяча в игру с дальней дистанции на церемонии в спортивном комплексе "Шуа". Под контролем представителей Министерства молодежи и спорта, Федерации настольного тенниса Азербайджана и судьи международной категории Заура Микаилова он успешно выполнил удар с расстояния 18,20 метра.

Отметим, что предыдущий рекорд - 17,50 метра - принадлежал турецкому спортсмену Осману Гюрджю.

