Азербайджанский теннисист официально стал рекордсменом мира

Азербайджанский спортсмен по настольному теннису Нихад Мамедов официально вошел в Книгу рекордов Гиннесса.
Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Федерацию настольного тенниса Азербайджана, соответствующее официальное подтверждение уже направлено спортсмену.
Напомним, что в апреле этого года член сборной Азербайджана предпринял попытку побить мировой рекорд по самому дальнему вводу мяча в игру. Церемония прошла в спортивном комплексе "Шуа".
Под контролем представителей Министерства молодежи и спорта Азербайджана, Федерации настольного тенниса и международного судьи Заура Микаилова спортсмен успешно выполнил удар с расстояния 18,20 метра.
Отметим, что предыдущий мировой рекорд - 17,50 метра - принадлежал турецкому спортсмену Осману Гюрджю.