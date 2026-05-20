Азербайджанский теннисист официально стал рекордсменом мира

20 Мая 2026 20:43
Азербайджанский спортсмен по настольному теннису Нихад Мамедов официально вошел в Книгу рекордов Гиннесса.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Федерацию настольного тенниса Азербайджана, соответствующее официальное подтверждение уже направлено спортсмену.

Напомним, что в апреле этого года член сборной Азербайджана предпринял попытку побить мировой рекорд по самому дальнему вводу мяча в игру. Церемония прошла в спортивном комплексе "Шуа".

Под контролем представителей Министерства молодежи и спорта Азербайджана, Федерации настольного тенниса и международного судьи Заура Микаилова спортсмен успешно выполнил удар с расстояния 18,20 метра.

Отметим, что предыдущий мировой рекорд - 17,50 метра - принадлежал турецкому спортсмену Осману Гюрджю.

İdman.Biz
