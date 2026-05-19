Азербайджан и Узбекистан подписали меморандум по настольному теннису - ФОТО

Федерации настольного тенниса Азербайджана и Узбекистана подписали меморандум о сотрудничестве.

Как сообщает İdman.Biz, документ был подписан в Ташкенте между Азербайджанской федерацией настольного тенниса и Федерацией настольного тенниса Узбекистана.

Подписи под соглашением поставили генеральный секретарь ASTF Кенуль Микаилова и генеральный секретарь узбекской федерации Говхархан Мукаддасова.

Меморандум предусматривает сотрудничество в подготовке спортсменов, обмен опытом между тренерами и судьями, проведение совместных учебно-тренировочных сборов и товарищеских матчей.

Кроме того, стороны намерены взаимодействовать в сферах антидопинга и спортивной медицины.

Отмечается, что сотрудничество направлено на развитие настольного тенниса в обеих странах и улучшение результатов на международной арене.