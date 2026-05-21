Азербайджанские теннисисты завоевали семь медалей в Узбекистане - ФОТО

21 Мая 2026 12:11
Азербайджанские теннисисты завоевали семь медалей в Узбекистане

Азербайджанские игроки в настольный теннис успешно выступили на международных турнирах в Узбекистане.

Как сообщает İdman.Biz, на традиционном турнире памяти известного теннисиста Рафика Шириева в Андижане спортсмены завоевали одну золотую, одну серебряную и две бронзовые медали.

В категории до 13 лет Мехин Мирзабалаева победила всех соперниц, стала победительницей турнира и завоевала золотую медаль.

Гюльнур Керимли (U11) уступила только в финальном матче и стала серебряным призером.

Саида Гулузаде (U13) и Ягмур Мамедли (U15) завоевали бронзовые медали в своих возрастных категориях.

Отметим, что 13-16 мая в Ташкенте азербайджанские спортсмены также успешно выступили на турнире WTT Youth Contender. На этих соревнованиях Онур Гулузаде выиграл серебро, а Джафар Алмедедли и Мехин Мирзабалаева стали бронзовыми призерами.

Таким образом, команда Азербайджана, выступавшая под руководством главных тренеров молодежных сборных Эльнура Гидаятзаде и Рамиля Джафарова, завершила турниры с семью медалями.

