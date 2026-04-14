Земфира Микаилова: "Впервые завоевала медаль за зарубежный клуб"

Азербайджанская теннисистка Земфира Микаилова впервые в карьере завоевала медаль, выступая за зарубежный клуб. Спортсменка стала бронзовым призером чемпионата Турции в составе "Маса дер спор".

"Турнир получился интересным. Впервые получила приглашение от зарубежного клуба и приняла участие в соревновании. Соперники были сильные. Из девяти команд мы обыграли семь и уступили двум. Для нас это был важный и волнительный опыт. Мы заняли третье место, и для нас это большой успех", - заявила Земфира Микаилова в комментариях Report.

Она также рассказала о формате турнира и итогах команды:

"Первое место занял "Чукурова Университеси", второе — "Чорум Беледиеси АСК", мы стали третьими. Турнир проходил в два этапа. В Турции несколько лиг, мы выступали в Суперлиге. Есть шанс выйти в Элитную лигу, и если нас снова пригласят, сможем сыграть на более высоком уровне в следующем сезоне".

По словам Земфиры Микаиловой, команде не хватило деталей для более высокого результата:

"Обеим командам мы уступили со счетом 2:3. Не хватило мелочей. Соперники лучше адаптированы к условиям. Турнир проходил за границей, было небольшое волнение. Но в целом мы были хорошо подготовлены. Команды, которым проиграли, состояли из местных игроков, а в других выступали легионеры из Египта и Ирана".

Отметим, что вместе с Земфирой Микаиловой бронзовую медаль в составе Masa Der Spor Klubu завоевала еще одна представительница Азербайджана — Марзия Нурметова.