Азербайджанские теннисисты выступят в Евразийской лиге

Азербайджанские теннисисты примут участие в соревнованиях Евразийской лиги, которые пройдут в казахстанском Актобе.

Как сообщает İdman.Biz, сегодня молодежная сборная отправилась в Казахстан для участия в престижном международном турнире. Команда выступит под руководством главного тренера Рамиля Джафарова. В состав вошли Адиль Ахмедзаде, Рустам Гаджылы и Онур Гулузаде.

Соревнования стартуют 27 марта, а первый тур завершится 30 марта. Азербайджанские спортсмены постараются показать высокий результат на международной арене.

Отметим, что ранее женская сборная Азербайджана уже дебютировала в аналогичном турнире и добилась успешного результата. Команда одержала семь побед в восьми матчах и по итогам первого тура заняла второе место.