15 Марта 2026 14:15
Азербайджанские теннисистки успешно дебютировали в Евразийской лиге

Женская сборная Азербайджана по настольному теннису успешно выступила на этапе Евразийской лиги в Казахстане.

Как сообщает İdman.Biz, команда под руководством главного тренера Фархада Исмаилова дебютировала в турнире, который проходит в Алматы. В состав сборной вошли Айлин Аскерова, Земфира Микаилова, Ляман Абдулхамидова и Марзия Нурметова.

Азербайджанская команда выступала во Второй лиге и одержала семь побед в восьми матчах. Единственное поражение было зафиксировано в финале против сборной Узбекистана, в результате чего команда заняла второе место.

Следующий этап турнира пройдет с 28 по 31 мая. По итогам четырех туров две лучшие команды получат путевки в Суперлигу.

İdman.Biz
