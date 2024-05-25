Ламия Велиева: "Это не конец"

«Я благодарна тем, кто меня поддерживал. Быть 4-кратным чемпионом мира - чувство гордости для меня.
Как сообщает İdman.biz, об этом заявила азербайджанская параатлетка Ламия Велиева.
Став чемпионом на дистанциях 100 и 400 метров на чемпионате мира, проходящем в японском Кобе, наш представительница сообщила пресс-службе Паралимпийского комитета Азербайджана следующее:
«Я очень сильно готовилась к чемпионату мира. Это не конец. Я буду сильнее готовиться к Паралимпийским играм в Париже. И там я достойно представлю свою страну».
Отметим, что Велиева является четырехкратной чемпионкой мира.
İdman.biz