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Азербайджан в медальной десятке на Универсиаде

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21 Июля 2025 09:19
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Азербайджан в медальной десятке на Универсиаде

Азербайджан занимает десятое место в медальном зачете Всемирной Универсиады в Рейнско-Рурском регионе Германии.

Как сообщает корреспондент İdman.biz из Германии, в нашем активе две золотые и одна серебряная награды, завоеванные командой по групповым упражнениям по художественной гимнастике в составе Ляман Алимурадовой, Гюллю Агаларзаде, Дарьи Сорокиной, Камиллы Алиевой и Елизаветы Лузан.

В таблице опережаем Испанию, Францию, Бразилию, Канаду, Великобританию и многие другие страны.

Лидирует США (13-8-15), на втором месте Китай (9-12-3), а замыкает первую тройку Южная Корея (7-4-11).

Заки Фейзуллаев

İdman.biz

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