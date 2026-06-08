Фарид Гаибов обсудил вопросы сотрудничества с коллегой из Сербии - ФОТО

В Баку состоялась встреча министра молодежи и спорта Азербайджана Фарида Гаибова с министром спорта Сербии Зораном Гайичем, находящимся с визитом в нашей стране.

Как сообщает İdman.Biz, в ходе встречи стороны обсудили текущее состояние и перспективы развития сотрудничества между Азербайджаном и Сербией в сфере спорта.

Особое внимание было уделено расширению обмена опытом, реализации совместных проектов, а также укреплению взаимодействия на международных спортивных платформах.

Во встрече также приняли участие заместитель министра молодежи и спорта Индира Гаджиева, заведующий отделом спорта министерства Эльнур Мамедов, заведующая отделом международных связей Зарифа Зульфугарова, советник министра спорта Сербии Желько Трайкович и посол Сербии в Азербайджане Драган Владисавлевич.