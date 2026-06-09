9 Июня 2026
RU

Азербайджан и Турция расширят сотрудничество в сфере спорта и молодежной политики - ФОТО

Другое
Новости
9 Июня 2026 10:10
21
Азербайджан и Турция расширят сотрудничество в сфере спорта и молодежной политики

В Стамбуле прошло четвертое заседание рабочей группы по сотрудничеству между Азербайджаном и Турцией в сферах молодежи и спорта.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Министерство молодежи и спорта, в заседании приняли участие представители профильных структур обеих стран.

С азербайджанской стороны встречу возглавил заместитель министра молодежи и спорта Фархад Гаджиев, с турецкой - заместитель министра молодежи и спорта Энес Эминоглу.

В ходе заседания стороны обсудили текущее состояние сотрудничества в сферах молодежи и спорта, реализуемые совместные проекты и перспективы дальнейшего взаимодействия.

По итогам обсуждений был подписан протокол о сотрудничестве. Документ предусматривает реализацию в 2026-2027 годах программ молодежного обмена, международных лагерей и тренингов, проектов в сфере работы с молодежью, международного представительства и других направлений.

В спортивной сфере планируется расширение сотрудничества по обмену специалистами, цифровизации, применению искусственного интеллекта, школьному спорту и спортивному управлению.

В рамках визита также состоялась двусторонняя встреча заместителей министров. На ней обсуждались дальнейшее развитие сотрудничества, реализация совместных проектов и расширение обмена опытом.

Отметим, что во время поездки делегация также посетила футбольный матч между сборными Турции и Северной Македонии.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

Фарид Гаибов обсудил вопросы сотрудничества с коллегой из Сербии
8 Июня 19:30
Другое

Фарид Гаибов обсудил вопросы сотрудничества с коллегой из Сербии - ФОТО

Министры двух стран рассмотрели перспективы совместных проектов и обмена опытом

В Газах-Товузском регионе реализован проект "Здоровая жизнь"
8 Июня 16:27
Другое

В Газах-Товузском регионе реализован проект "Здоровая жизнь" - ФОТО

Жители пяти районов приняли участие в спортивных испытаниях

Мать Зейнаб Джавадлы выступила с видеообращением после ее задержания в ОАЭ
8 Июня 12:23
Другое

Мать Зейнаб Джавадлы выступила с видеообращением после ее задержания в ОАЭ - ВИДЕО

Семья заявляет об отсутствии связи с экс-спортсменкой и ее детьми

Азербайджанские госслужащие добились высоких результатов на Всемирных корпоративных играх в Марокко - ФОТО
8 Июня 00:40
Другое

Азербайджанские госслужащие добились высоких результатов на Всемирных корпоративных играх в Марокко - ФОТО

Особенно ярко проявили себя команды Министерства по чрезвычайным ситуациям
В Баку объединили суперкары и водный спорт - ФОТО
7 Июня 17:53
Другое

В Баку объединили суперкары и водный спорт - ФОТО

Выступления спортсменов на Каспии стали одной из ярких частей программы

В Баку завершилась двухдневная программа НОК "Безопасный спорт" - ФОТО
6 Июня 21:40
Другое

В Баку завершилась двухдневная программа НОК "Безопасный спорт" - ФОТО

В ходе интенсивного курса участники получили как теоретические, так и практические знания

Самое читаемое

"Ливерпуль" готов перехватить трансфер у "Манчестер Юнайтед"
7 Июня 15:31
Мировой футбол

"Ливерпуль" готов перехватить трансфер у "Манчестер Юнайтед"

Клуб рассматривает полузащитника "Борнмута" в качестве усиления состава

Мать Плющенко-младшего ответила, будет ли ее сын жить в Азербайджане – ВИДЕО
6 Июня 13:43
Зимние виды спорта

Мать Плющенко-младшего ответила, будет ли ее сын жить в Азербайджане – ВИДЕО

Мать Плющенко-младшего заявила, что новые ограничения со стороны ISU не повлияют на переход ее сына в сборную Азербайджана

"МЮ" намерен перехватить трансфер у "Манчестер Сити"
8 Июня 23:16
Мировой футбол

"МЮ" намерен перехватить трансфер у "Манчестер Сити"

Полузащитник "Ноттингем Форест" остается одной из главных целей манкунианцев

Кривоцюк и Хайбулаев покинули расположение сборной Азербайджана
6 Июня 13:04
Национальная сборная

Кривоцюк и Хайбулаев покинули расположение сборной Азербайджана

В составе национальной команды произошли изменения во время сборов в Австрии