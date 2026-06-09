Азербайджан и Турция расширят сотрудничество в сфере спорта и молодежной политики - ФОТО

В Стамбуле прошло четвертое заседание рабочей группы по сотрудничеству между Азербайджаном и Турцией в сферах молодежи и спорта.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Министерство молодежи и спорта, в заседании приняли участие представители профильных структур обеих стран.

С азербайджанской стороны встречу возглавил заместитель министра молодежи и спорта Фархад Гаджиев, с турецкой - заместитель министра молодежи и спорта Энес Эминоглу.

В ходе заседания стороны обсудили текущее состояние сотрудничества в сферах молодежи и спорта, реализуемые совместные проекты и перспективы дальнейшего взаимодействия.

По итогам обсуждений был подписан протокол о сотрудничестве. Документ предусматривает реализацию в 2026-2027 годах программ молодежного обмена, международных лагерей и тренингов, проектов в сфере работы с молодежью, международного представительства и других направлений.

В спортивной сфере планируется расширение сотрудничества по обмену специалистами, цифровизации, применению искусственного интеллекта, школьному спорту и спортивному управлению.

В рамках визита также состоялась двусторонняя встреча заместителей министров. На ней обсуждались дальнейшее развитие сотрудничества, реализация совместных проектов и расширение обмена опытом.

Отметим, что во время поездки делегация также посетила футбольный матч между сборными Турции и Северной Македонии.