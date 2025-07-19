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Азербайджан идет седьмым на Универсиаде

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19 Июля 2025 10:58
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Азербайджан идет седьмым на Универсиаде

Азербайджан закрепился на седьмом месте в медальном зачете Всемирной Универсиады, которая проходит в Рейнско-Рурском регионе Германии.

Как передает корреспондент İdman.biz из Германии, золотая медаль, выигранная азербайджанской группой по художественный гимнастике в многоборье, вывели команду в Топ-7 в общем зачете. При этом, группа в составе Ляман Алимурадовой, Дарьи Сорокиной, Гюллю Агаларзаде, Елизаветы Лузан и Камиллы Алиевой может развить успех сегодня - ее ждут два финала.

В общем зачете мы обходим Японию, Украину, Венгрию, Данию и многие другие страны.
Лидирует США (5-3-8), на втором месте Южная Корея (3-4-2), а замыкает тройку Китай (2-4-2).

Заки Фейзуллаев

İdman.biz

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