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США возглавили медальный зачет Универсиады

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18 Июля 2025 09:33
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США возглавили медальный зачет Универсиады

Сборная США возглавила медальный зачет Всемирной Универсиады в Рейнско-Рурском регионе Германии.

Как передает İdman.biz, старт мультифорума принес американцам три золотые и пять бронзовых наград. На втором месте обосновалась Южная Корея. Хозяева следующей Универсиады имеют в активе две золотые, две серебряные и одну бронзовую медали. На третьей строчке расположился Китай (1-2-2).

С начала соревнования отличились 15 стран. Команда Азербайджана может открыть счет наградам сегодня, учитывая лидерство команды по групповым упражнениям в многоборье.

İdman.biz

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