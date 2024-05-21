Определены победители чемпионата Азербайджана по спортивным танцам - ФОТО

Прошли чемпионат Азербайджана и первенство Азербайджана по спортивным танцам.

Как сообщает İdman.biz, по итоговым результатам Леонард Петкевич и Ребекка Черепанова заняли первое место в латиноамериканской программе среди взрослых (2006 г. и старше).

Артур Тахиров и Юлиана Меньинская заняли второе место, Валерий Красавин и Камилла Агаэфендиева - третье.

В стандартной программе «Молодые» (2007-2009 гг.) на высшую ступень пьедестала почета поднялись Александр Каппет и Эленор Курисо. Василий Лебедев и Селена Грызак стали вторыми, Хафиз Паша и Эстель Нагиева - третьими.

Даниил Конопелкин и Зулейха Гусейнова заняли первое место в программе «Юниоры I» (2011-2012 гг.), опередив всех своих конкурентов. Алхаз Мамедзаде и Дениз Велиева заняли второе место, Мурад Муса и Амелия Мурадова - третье.

В программе «Дети II» (2013-2014) отличились Мурад Гусейнов и Виктория Минеева, Юсиф Шабанов и Алина Феоктистова, Надир Алиев и Медина Алиева.

Керим Сафарли и София Гашимова удостоены первого места в программе «Дети I» (2015-2017). Даниил Зинин и Марьям Абдуллаева заняли вторую строчку, Саид Сафарли и Зарина Таирова - третью.

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