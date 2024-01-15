Фарид Гаибов принял участие в открытии спортивного клуба - ФОТО

15 января министр молодежи и спорта Фарид Гаибов принял участие в открытии спортивного клуба «Ахмед» в Хачмазе.

Как сообщает İdman.biz, министр, наблюдавший за тренировочным процессом спортсменов, обменялся мнениями с тренерами и экспертами и дал им соответствующие рекомендации.

Фарид Гаибов поинтересовался деятельностью зала тяжелой атлетики, действующего при спортивном клубе «Ахмед». Министр ознакомился с текущим состоянием спортзала и встретился со спортсменами.

Отметим, что в мероприятии также приняла участие заместитель министра Мариана Василева.

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