Программа Евроигр утверждена: в нее вошли 26 видов - ОБЗОР İDMAN.BİZ

Программа IV Европейских игр-2027 в Стамбуле утверждена. В нее вошли 26 видов спорта, для некоторых из которых мультифорум станет важным этапом отбора к Олимпиаде в Лос-Анджелесе.

Как сообщает İdman.Biz, Исполком Европейских олимпийских комитетов (EOC) определил спортивную программу соревнований, которая была разработана в тесном сотрудничестве с Оргкомитетом "Стамбул-2027", а также международными и континентальными федерациями. 22 дисциплины из 26 соответствуют программе Летних игр-2028.

В этом смысле Евроигры станут важной площадкой для отбора спортсменов на главный старт четырехлетия - будут разыграны как прямые лицензии, так и очки в олимпийских рейтингах. Окончательное включение видов спорта зависит от подписания соглашений с соответствующими федерациями.

В программе Евроигр в Стамбуле дебютируют академическая гребля (прибрежный спринт), тяжелая атлетика и сквош. Последний вид также впервые появится на Олимпиаде. Вместе с тем после отсутствия на Играх в Кракове-2023 в программу возвращаются гимнастика, волейбол и борьба.

Председатель Координационной комиссии EOC Михай Ковалиу отметил, что "Стамбул-2027" станет важной вехой на пути к Олимпиаде в Лос-Анджелесе: "Благодаря 26 видам спорта и широким возможностям квалификации Игры предоставят европейским спортсменам платформу высокого уровня для выступлений и отбора".

Генеральный директор Оргкомитета "Стамбул-2027" Вели Озан Чакыр добавил: "Евроигры в Стамбуле продемонстрируют силу и разнообразие спорта на континенте. Мы разработали программу, отражающую как спортивное мастерство, так и видение нашего города".

Итак, в программу Евроигр включены баскетбол 3×3, водные виды спорта, стрельба из лука, легкая атлетика (командный чемпионат Европы), бадминтон, бокс, гребля на байдарках и каноэ (спринт), фехтование, гимнастика, дзюдо, каратэ, кикбоксинг, современное пятиборье, муайтай, падел, гребля (прибрежный спринт), регби-7, стрельба, скалолазание, сквош, настольный теннис, таэквондо, триатлон, волейбол, тяжелая атлетика, борьба.

Что касается расписания мультифорума, то церемония открытия намечена на 16 июня, а закрытие состоится 27 июня.

Теперь очередь за подписанием контрактов между европейскими федерациями по тем или иным видам спорта с EOC и Оргкомитетом. В дальнейшем будет опубликована подробная программа.

İdman.Biz
