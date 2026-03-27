Дональд Трамп приписал себе заслугу в запрете МОК на участие трансгендеров в женских соревнованиях

Президент США Дональд Трамп прокомментировал решение Международного олимпийского комитета (МОК) ограничить участие трансгендеров в женских категориях. Глава государства связал действия спортивной организации со своей политикой.

Как сообщает İdman.Biz, соответствующую публикацию Трамп разместил в социальной сети Truth Social.

"Поздравляю Международный олимпийский комитет с решением запретить участие мужчин в женском спорте. Это происходит только благодаря моему решительному исполнительному указу, направленному на защиту женщин и девочек!", — написал политик.

Напомним, что в феврале 2025 года Дональд Трамп заявлял о намерении запретить участие трансгендеров в Олимпийских играх 2028 года, которые пройдут в Лос-Анджелесе. Данная инициатива является частью его программы по реформированию правил участия в спортивных состязаниях на территории США.