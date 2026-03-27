Власти Ирана запретили спортивным командам поездки в страны, которые считаются враждебными

Министерство спорта Ирана запретило национальным и клубным спортивным командам поездки в страны, которые считаются враждебными, сообщает İdman.Biz со ссылкой на Reuters.

Ограничения будут действовать "до дальнейшего уведомления". Отмечается, что этот шаг был предпринят из‑за опасений по поводу безопасности иранских спортсменов. Конкретные страны не называются.

"Присутствие национальных и клубных команд в странах, считающихся враждебными и неспособных обеспечить безопасность иранских спортсменов и членов команд, запрещено до дальнейшего уведомления", — говорится в заявлении пресс‑службы министерства.