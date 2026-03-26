Фарид Гаибов провел первое заседание Бюро COP10 в штаб-квартире ЮНЕСКО - ФОТО

В штаб-квартире ЮНЕСКО под председательством министра молодежи и спорта Азербайджанской Республики Фарида Гаибова состоялось первое официальное заседание Бюро Десятой конференции государств-участников (COP10) Международной конвенции о борьбе с допингом в спорте.

Как сообщает İdman.Biz, в заседании приняли участие заместитель генерального директора ЮНЕСКО Лидия Брито, члены Бюро, представляющие различные географические регионы, постоянные представительства, аккредитованные при ЮНЕСКО, представители международных организаций и эксперты в области антидопинга. Кроме того, впервые в работе заседания участвовали государства-наблюдатели.

На повестке дня стояли вопросы исполнения решений, принятых на COP10, план деятельности Бюро на ближайшие два года (2026–2027 гг.), результаты глобальных письменных консультаций и другие важные темы.

Перед началом первого официального заседания Бюро, 26 марта 2026 года, министр молодежи и спорта Фарид Гаибов представил Бюро на втором официальном заседании Комитета по утверждению Фонда для искоренения допинга в спорте.

Отметим, что Фарид Гаибов также провел встречу с представителями II группы (Центральная и Восточная Европа), которую он представляет в Бюро. В ходе встречи была представлена информация о деятельности Бюро COP10 и предложениях, вынесенных на обсуждение, а также состоялся обмен мнениями по данным направлениям. Кроме того, в рамках визита прошла двусторонняя встреча министра с министром спорта Российской Федерации Михаилом Дегтяревым.