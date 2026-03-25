Экс-тренер азербайджанского клуба страдает деменцией

25 Марта 2026 19:44
Бывший главный тренер "Хазар -Лянкярана" Джон Тошак столкнулся с серьезными проблемами со здоровьем.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Daily Mail, у валлийского специалиста диагностирована деменция - заболевание, влияющее на память и когнитивные способности.

По словам его сына, Тошак может не помнить разговоры, состоявшиеся несколько часов назад, однако при этом отлично сохраняет воспоминания о футбольной карьере и способен детально анализировать матчи.

Отметим, что в 2013 году Тошак возглавлял азербайджанский клуб "Хазар Лянкяран". После того как команда заняла последнее место в сезоне 2015/16, клуб прекратил свое существование.

Ранее он также работал с "Реалом", сборной Уэльса и рядом других команд, а в качестве игрока был одной из ключевых фигур "Ливерпуля" 1970-х годов.

На данный момент Тошаку 77 лет.

Новости по теме

АСА открыла прием заявок на программу "Приглашенные ученые"
12:42
Другое

АСА открыла прием заявок на программу "Приглашенные ученые"

Программа направлена на развитие международного академического сотрудничества и научных исследований
Отец убившего бизнесвумен российского футболиста рассказал о вербовке сына мошенниками
01:10
Другое

Отец убившего бизнесвумен российского футболиста рассказал о вербовке сына мошенниками

Секачу грозит до 20 лет тюрьмы за убийство бизнесвумен
Путь в профспорт после 35: в каких видах это возможно? - РАЗБОР İDMAN.BİZ
24 Марта 16:48
Другое

Путь в профспорт после 35: в каких видах это возможно? - РАЗБОР İDMAN.BİZ

İdman.Biz разбирает, в каких дисциплинах можно добиться результата, даже если вы начали поздно

Джеки Чан стал амбассадором Global Esports Games
23 Марта 05:18
Другое

Джеки Чан стал амбассадором Global Esports Games

Анонс состоялся в Мумбаи во время финала GEG26
Ронни О’Салливан проиграл в финале World Open-2026
22 Марта 18:50
Другое

Ронни О’Салливан проиграл в финале World Open-2026

Для Ронни этот финал стал 66-м на рейтинговых турнирах в карьере
Почти за год азербайджанский спорт покинули пять российских тренеров
22 Марта 11:00
Другое

Почти за год азербайджанский спорт покинули пять российских тренеров

Кадровые изменения затронули сборные и клубы в нескольких видах спорта

Самое читаемое

Азербайджанские пловцы завоевали 47 медалей в Грузии
23 Марта 21:30
Плавание

Азербайджанские пловцы завоевали 47 медалей в Грузии - ФОТО

Сборная успешно выступила на Kutaisi Open Spring Cup

Антон Мельников: "По-русски уже разговариваю как бакинцы" - ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ
23 Марта 13:34
Плавание

Антон Мельников: "По-русски уже разговариваю как бакинцы" - ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ

Главный тренер сборной по прыжкам в воду о жизни и работе в Баку
Шесть азербайджанских таэквондистов завоевали медали в Бельгии
23 Марта 20:14
Таэквондо

Шесть азербайджанских таэквондистов завоевали медали в Бельгии - ФОТО

Успешное выступление на турнире Belgian Open

Защитник "Ман Сити" Абдукодир Хусанов впервые стал отцом
08:12
Мировой футбол

Защитник "Ман Сити" Абдукодир Хусанов впервые стал отцом - ВИДЕО

Сына назвали Давидом