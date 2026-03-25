Экс-тренер азербайджанского клуба страдает деменцией

Бывший главный тренер "Хазар -Лянкярана" Джон Тошак столкнулся с серьезными проблемами со здоровьем.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Daily Mail, у валлийского специалиста диагностирована деменция - заболевание, влияющее на память и когнитивные способности.

По словам его сына, Тошак может не помнить разговоры, состоявшиеся несколько часов назад, однако при этом отлично сохраняет воспоминания о футбольной карьере и способен детально анализировать матчи.

Отметим, что в 2013 году Тошак возглавлял азербайджанский клуб "Хазар Лянкяран". После того как команда заняла последнее место в сезоне 2015/16, клуб прекратил свое существование.

Ранее он также работал с "Реалом", сборной Уэльса и рядом других команд, а в качестве игрока был одной из ключевых фигур "Ливерпуля" 1970-х годов.

На данный момент Тошаку 77 лет.