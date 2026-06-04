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Бывший пилот Формулы-3 предстал перед судом по делу об изнасиловании медсестры Шумахера

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4 Июня 2026 23:16
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Бывший пилот Формулы-3 предстал перед судом по делу об изнасиловании медсестры Шумахера

Австралийский автогонщик Джоуи Моусон, ранее выступавший в GP3 (ныне Формула-3), предстал перед судом в Ньоне (Швейцария) по обвинению в изнасиловании медсестры, ухаживавшей за Михаэлем Шумахером. Инцидент, по данным следствия, произошел в 2019 году на вилле легендарного гонщика в Гланде, сообщает İdman.Biz.

В суде потерпевшая (имя не раскрывается) сообщила, что проснулась в спальне на простынях в крови и не могла вспомнить, что произошло. Она спросила у коллеги, который сказал, что накануне вечером ее отнесли в комнату из-за сильного алкогольного опьянения. После этого, по версии обвинения, Моусон зашел в спальню и совершил два изнасилования.

Моусон отрицает обвинения. В суде он заявил, что половой акт был добровольным, а он сам был сильно пьян.

"Я не осознавал, насколько был пьян. Только на следующее утро понял, насколько сильно. Ночью я думал, что она была не так пьяна, как мне показалось на следующее утро. На самом деле девушка была в полном сознании и бодра, флиртовала и даже успела положить ногу на бильярдный стол. По ее жестам было видно, что она флиртует. Я постучал в дверь, и она пригласила меня войти", — приводит слова Моусона издание The Telegraph.

После того как ему стало известно о заявлении медсестры, Моусон отправил ей серию сообщений с извинениями.

"Я искренне сожалею. Мне очень жаль, за ту боль, что я причинил", — приводит одно из сообщений источник. В суде Моусон объяснил свои послания "джентльменским" поступком, настаивая на своей невиновности.

Согласно документам суда, при осмотре у потерпевшей были обнаружены травмы, характерные для применения силы.

Члены семьи Шумахера не являются фигурантами дела. Моусон — друг сына Михаэля Шумахера, пилота IndyCar Мика Шумахера. Следствие продолжается.

İdman.Biz
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