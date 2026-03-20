В Азербайджане отмечается Новруз байрамы

Сегодня азербайджанский народ отмечает один из самых любимых праздников — Новруз байрамы.

Как сообщает İdman.Biz, в этом году весенний сезон в Азербайджане наступит 20 марта в 13:01.

В это время ночь и день сравняются. Солнце, двигаясь по эклиптике, перейдет из южного полушария в северное. С этого момента в Северном полушарии начнется весенний сезон. Он продлится до 21 июня - в 00:50 весну сменит лето.

Этот праздник 30 сентября 2009 года был включен ЮНЕСКО в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества.

Новруз имеет древние корни. Некоторые народы связывали приход весны и пробуждение природы с началом нового года, по этому случаю организовывались народные гулянья. Согласно древним верованиям, вселенная состоит из четырех стихий - воды, огня, земли и воздуха. Именно поэтому празднованию Новруза предшествуют четыре вторника (чершенбе), каждый из которых олицетворяет собой одну из этих стихий.

Новруз байрамы имеет свои традиции. В этот праздник принято прыгать через костер, ставить на стол сямяни (проросшая пшеница), украшать хончу, красить яйца, играть в различные игры и ходить друг к другу в гости.

