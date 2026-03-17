В Азербайджане утверждены "Послы спорта" на 2026 год

На заседании коллегии Министерства молодежи и спорта Азербайджана под председательством министра Фарида Гаибова были объявлены имена "Послов спорта" на 2026 год. Избрание новых представителей прошло на основе презентаций кандидатов и последующего голосования членов коллегии.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на министерство, почетный статус получили пять титулованных спортсменов, представляющих различные дисциплины. В список вошли чемпионка Европы по шахматам Ульвия Фаталиева, альпинистка Вафа Мусаева, гимнастка Айнур Юсифова, тяжелоатлет Дадаш Дадашбейли и велогонщик Эльчин Асадов. Избранные послы будут участвовать в популяризации здорового образа жизни и представлять социальные инициативы ведомства в регионах страны.

Помимо утверждения списка послов, коллегия приняла решение объявить город Евлах "столицей спорта" Азербайджана на 2027 год. Также были присвоены почетные звания "Заслуженный мастер спорта" лидерам сборной по таэквондо и паратаэквондо - Гашиму Магомедову, Имамеддину Халилову и Сабиру Зейналову. На встрече также обсудили внедрение новых правил по обеспечению безопасной среды в национальных федерациях и утвердили технический регламент проведения внутренних соревнований.

Отметим, что программа "Послы спорта" является частью долгосрочной стратегии министерства по вовлечению молодежи в спорт через примеры успешных атлетов. Ульвия Фаталиева и Дадаш Дадашбейли являются действующими лидерами своих сборных, имеющими высокие международные рейтинги.