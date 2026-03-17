Коллегия Министерства молодежи и спорта приняла ряд решений - ФОТО

В Министерстве молодежи и спорта Азербайджана состоялось заседание коллегии, на котором были приняты кадровые и регламентные решения, а также определены ключевые спортивные инициативы на ближайшие годы.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Министерство молодежи и спорта Азербайджана, заседание прошло 17 марта под председательством министра Фарида Гаибова.

В ходе заседания утверждены нормативы, регулирующие учебно-тренировочный процесс по дзюдо в детско-юношеских спортивных школах и специализированных олимпийских резервных учреждениях. Также рассмотрен вопрос присвоения почетных званий: Асхаб Калаев и Рауф Набиев (оба — тяжелая атлетика), а также Ислам Наджафгулиев (дзюдо) получили категорию "судья национального уровня". Почетного звания "Заслуженный мастер спорта Азербайджанской Республики" удостоены Кашим Магомедов (таэквондо), Имамеддин Халилов и Сабир Зейналов (оба — паратаэквондо).

Отдельно обсуждены требования к разработке федерациями правил по обеспечению безопасной среды и защите личности. Кроме того, в новой редакции утвержден технический регламент проведения национальных соревнований.

По итогам голосования определены "послы спорта" на 2026 год — Ульвия Фаталиева (шахматы), Вафа Мусаева (альпинизм), Айнур Юсифова (гимнастика), Дадаш Дадашбейли (тяжелая атлетика) и Эльчин Асадов (велоспорт). Также Евлах выбран спортивной столицей Азербайджана на 2027 год.