В России 20-летний футболист подозревается в убийстве

Бывший футболист академии московского "Локомотива" Даниил Секач мог стать жертвой мошенников, передает İdman.Biz со ссылкой на Telegram‑канал "112".

В субботу Следственный комитет РФ сообщил о задержании подозреваемого в убийстве женщины на северо‑западе Москвы. По данным Telegram‑канала SHOT, этим подозреваемым является футболист Даниил Секач. Как отмечается в сообщении пресс‑службы СК РФ, в квартире погибшей женщины обнаружен сейф со следами взлома, предварительно установлено, что несовершеннолетняя дочь потерпевшей стала жертвой телефонных мошенников, которые представились сотрудниками правоохранительных органов и потребовали открыть дверь квартиры своему "сотруднику".

По словам тренера главного тренера команды "Урал‑2" из Екатеринбурга Евгения Аверьянова, 20‑летний спортсмен в четверг уехал из Екатеринбурга в Москву, чтобы "решить вопросы с институтом". Как отмечает Telegram‑канал 112, это было лишь прикрытием для ограбления семьи Чучупало, к которому Даниила Секача и могли толкнуть мошенники. Во время ограбления спортсмен нанес несколько ножевых ранений Екатерине Чучупало, после чего та скончалась.

Главное следственное управление СК по Москве расследует уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 105 УК РФ (убийство).

Секач — воспитанник школы "Строгино", подмосковной академии "Мастер‑Сатурн", играл в академии "Локомотива" и за молодежку "Ростова". В сезоне‑2025 20‑летний футболист провел в составе "Урала‑2" 14 матчей во Втором дивизионе Б.