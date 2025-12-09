9 Декабря 2025
Водитель перекрыл въезд в теннисную академию: “Правильно сделал, что остановился” - ВИДЕО

9 Декабря 2025 10:05
В Баку водитель, нарушив правила, создал помеху движению.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на avtosfer.az, инцидент произошел 4 декабря на улице Ибрагимпаши Дадашова в столице.

Так, водитель автомобиля с номерным знаком 99-EA-005 остановился перед Теннисной академией, полностью перекрыв въезд.

На видеозаписи хорошо видно, что мужчина припарковал машину прямо перед шлагбаумом. Человек, снявший инцидент, говорит, что водитель оставил автомобиль и пошел в банк. Когда охранник сделал ему замечание, последний не только не обеспокоился, но и ответил: “Правильно сделал, что остановился”.

