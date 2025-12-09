9 Декабря 2025
Бывшему главе спортивного управления Китая вынесен условный смертный приговор

9 Декабря 2025 01:02
Бывшему главе спортивного управления Китая вынесен условный смертный приговор

Бывший руководитель государственного управления по делам физкультуры и спорта Китая Гоу Чжунвэнь получил смертный приговор с двухлетней отсрочкой.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на телеканал CCTV, его признали виновным в коррупции и злоупотреблении служебным положением.

В конце 2024 года Чжунвэнь был исключен из Коммунистической партии Китая и лишен государственной должности за серьезные нарушения дисциплины и законодательства. Суд установил, что в период с 2009 по 2024 год чиновник, используя свое влияние, незаконно содействовал различным проектам и бизнес структурам, получив незаконный доход свыше 236 млн юаней, что составляет примерно 33 млн долларов.

С учетом признания вины и возврата полученных средств суд назначил Чжунвэню смертный приговор с отсрочкой на два года, что фактически означает пожизненное заключение без возможности сокращения срока или условно досрочного освобождения.

