8 Декабря 2025
Азербайджанские бодибилдеры завоевали шесть медалей на ЧМ - ФОТО

8 Декабря 2025 21:21
Азербайджанские бодибилдеры успешно выступили на чемпионате мира, который проходит в городе Аль-Хобар (Саудовская Аравия).

Как передает İdman.Biz, представители сборной завоевали в общей сложности шесть медалей.

В категории Junior Mens Physique Ахмед Гулузаде стал чемпионом, а Ашур Абдуллаев выиграл абсолютное первенство. Еще один азербайджанский спортсмен, Тарлан Алиев, занял второе место.

В категории Muscular Mens Physique Камиль Алиев завоевал бронзовую медаль. Ахмед Гулузаде также стал лучшим в категории Mens Physique, опередив всех соперников.

В соревнованиях по бодибилдингу Тейяр Велиев занял первое место, пополнив копилку команды очередной золотой медалью.

