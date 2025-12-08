Азербайджанские бодибилдеры завоевали шесть медалей на ЧМ - ФОТО

Азербайджанские бодибилдеры успешно выступили на чемпионате мира, который проходит в городе Аль-Хобар (Саудовская Аравия).
Как передает İdman.Biz, представители сборной завоевали в общей сложности шесть медалей.
В категории Junior Mens Physique Ахмед Гулузаде стал чемпионом, а Ашур Абдуллаев выиграл абсолютное первенство. Еще один азербайджанский спортсмен, Тарлан Алиев, занял второе место.
В категории Muscular Mens Physique Камиль Алиев завоевал бронзовую медаль. Ахмед Гулузаде также стал лучшим в категории Mens Physique, опередив всех соперников.
В соревнованиях по бодибилдингу Тейяр Велиев занял первое место, пополнив копилку команды очередной золотой медалью.