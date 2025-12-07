7 Декабря 2025
Бывший пилот NASCAR умер в возрасте 39 лет

Новости
7 Декабря 2025 07:16
Бывший пилот NASCAR умер в возрасте 39 лет

Американский гонщик Майкл Аннетт скончался на 40‑м году жизни, сообщает İdman.Biz со ссылкой на пресс‑службу серии NASCAR.

"Майкл был уважаемым спортсменом, чья решимость, профессионализм и позитивный настрой ощущались всеми. На протяжении всей своей карьеры он представлял наш спорт со страстью настоящего гонщика. NASCAR выражает соболезнования семье и многочисленным друзьям Майкла", - говорится в сообщении.

Причина смерти Аннетта не называется.

Аннетт в общей сложности принял участие в 436 гонках в трех дивизионах NASCAR, провел три года в NASCAR Cup. Он завершил карьеру в 2021 году из‑за стрессового перелома ноги.

İdman.Biz

