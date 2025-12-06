Фарид Гаибов: "Уверен, что молодежь примет активное участие в Молодежном Диалоге D-8"

"Под руководством Президента Азербайджана Ильхама Алиева в стране проводится успешная политика в отношении молодежи. Это продолжение курса общенационального лидера Гейдара Алиева".

Как сообщает İdman.Biz, об этом заявил министр молодежи и спорта Азербайджана Фарид Гаибов, выступая на Молодежном Диалоге D-8.

Министр рассказал о шагах, предпринимаемых в стране для развития молодежи:

"В нашей стране создано множество молодежных центров, функционируют различные молодежные организации. Мы также активно участвуем в работе международных молодежных структур. В этом году мы провели несколько международных мероприятий. В следующем году планируем провести масштабные мероприятия при поддержке ООН. Для нас это огромная возможность. Через эти площадки мы объединяем и координируем инициативы молодежи, а также идеи вокруг COP29. Молодежь обладает большой энергией. Уверен, что на Молодежном Диалоге D-8 молодые люди также примут активное участие".

İdman.Biz