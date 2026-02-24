24 Февраля 2026
Зимняя Олимпиада-2026 собрала наибольшую аудиторию в США со времен ОИ-2014

Олимпиада-2026
24 Февраля 2026 19:48
Зимние Олимпийские игры 2026 года в Милане и Кортина-д'Ампеццо (Италия) стали наиболее популярными среди американских зрителей со времен Олимпиады-2014, которая проходила в Сочи (Россия). Об этом сообщает İdman.Biz со ссылкой на NBC Sports.

В среднем соревнования зимних Игр смотрели 23,5 млн американцев. Спортсмены сборной США выиграли 33 медали на Олимпиаде-2026, 12 из них — золотые. Это рекорд для США по количеству золотых наград на зимних Олимпийских играх, американцы заняли второе место в неофициальном медальном зачёте.

На Олимпийских играх — 2014 в Сочи американцы стали четвертыми в медальном зачете с 28 медалями (девять золотых).

