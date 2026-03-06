Паралимпийские игры в Италии начались с розыска украденных снарядов

Зимние Паралимпийские игры 2026 года в Италии начались с громкого скандала еще до официального старта. С олимпийского стадиона в городе Кортина-д'Ампеццо были похищены два гранитных камня, предназначенных для соревнований по керлингу.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на официального представителя Всемирной федерации керлинга Криса Хэмилтона, вес каждого украденного снаряда составляет около 19 кг.

Кража произошла в преддверии торжественной церемонии открытия и первых соревновательных дней. На данный момент правоохранительные органы Италии выясняют, каким образом тяжелые гранитные камни удалось незаметно вынести с охраняемой территории арены. Оргкомитет игр уже подготовил запасной комплект оборудования и заявил, что инцидент не повлияет на утвержденный график турнира. Участники соревнований были проинформированы о случившемся на специальном собрании.

Отметим, что сегодня, 6 марта, состоится торжественное открытие Паралимпийских игр-2026. Соревнования по керлингу на колясках среди смешанных пар продлятся до 11 марта. Стоимость одного профессионального камня для керлинга, изготовленного из редкого шотландского гранита, может достигать 600-800 евро (1100-1450 манатов), что делает их ценным объектом для черного рынка спортивных артефактов.