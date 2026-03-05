Польский телеканал будет прерывать эфир из-за России и Беларуси

Крупнейший польский телеканал Televizja Polska (TVP) решил прерывать трансляции Паралимпийских игр 2026 года в моменты появления в кадре спортсменов из России и Беларуси.

Как сообщает İdman.Biz, вещатель подтвердил, что трансляции на всех каналах медиахолдинга будут немедленно останавливаться, если в кадре окажутся представители этих стран - как во время церемонии открытия, так и непосредственно в ходе соревнований.

В такие моменты вместо изображения польские зрители будут видеть текстовое сообщение "Солидарность с Украиной".

В руководстве медиахолдинга объяснили это решение протестом против допуска российских и белорусских спортсменов к международным соревнованиям на фоне продолжающегося конфликта. По этой причине телеканал готов прерывать трансляции даже в ключевые моменты Игр.