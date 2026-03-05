5 Марта 2026
RU

Польский телеканал будет прерывать эфир из-за России и Беларуси

Паралимпизм
Новости
5 Марта 2026 11:43
16
Польский телеканал будет прерывать эфир из-за России и Беларуси

Крупнейший польский телеканал Televizja Polska (TVP) решил прерывать трансляции Паралимпийских игр 2026 года в моменты появления в кадре спортсменов из России и Беларуси.

Как сообщает İdman.Biz, вещатель подтвердил, что трансляции на всех каналах медиахолдинга будут немедленно останавливаться, если в кадре окажутся представители этих стран - как во время церемонии открытия, так и непосредственно в ходе соревнований.

В такие моменты вместо изображения польские зрители будут видеть текстовое сообщение "Солидарность с Украиной".

В руководстве медиахолдинга объяснили это решение протестом против допуска российских и белорусских спортсменов к международным соревнованиям на фоне продолжающегося конфликта. По этой причине телеканал готов прерывать трансляции даже в ключевые моменты Игр.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

Сборной Украины запретили форму с картой страны на Паралимпийских Играх-2026
3 Марта 12:26
Паралимпизм

Сборной Украины запретили форму с картой страны на Паралимпийских Играх-2026

Парадный костюм команды был отклонен организаторами как "политический"
МПК выступил с заявлением из-за эскалации конфликта на Ближнем Востоке
2 Марта 20:58
Паралимпизм

МПК выступил с заявлением из-за эскалации конфликта на Ближнем Востоке

Организация оценивает возможное влияние ситуации на Паралимпийские игры-2026 в Италии
Азербайджанские парапловцы начали учебно-тренировочный сбор в Губе
2 Марта 19:15
Паралимпизм

Азербайджанские парапловцы начали учебно-тренировочный сбор в Губе

Подготовка продлится до 17 марта под руководством опытных наставников
Азербайджанские паралимпийцы завоевали медали на Гран-при Франции
27 Февраля 22:04
Паралимпизм

Азербайджанские паралимпийцы завоевали медали на Гран-при Франции

Камран Зейналов принес команде вторую награду в Ла-Шапель-Сен-Люк

Азербайджанские парапловцы завоевали восемь медалей в Беларуси - ФОТО
21 Февраля 20:28
Паралимпизм

Азербайджанские парапловцы завоевали восемь медалей в Беларуси - ФОТО

Сборная завершила турнир с четырьмя золотыми, тремя серебряными и одной бронзовой медалью
Чехия бойкотирует церемонию открытия Паралимпиады
21 Февраля 07:15
Паралимпизм

Чехия бойкотирует церемонию открытия Паралимпиады

Спортсмены при этом выступят на соревнованиях

Самое читаемое

Кто может заменить Иран на ЧМ-2026 по футболу: два возможных варианта – ОБЗОР İDMAN.BİZ + ВИДЕО
2 Марта 14:10
Мировой футбол

Кто может заменить Иран на ЧМ-2026 по футболу: два возможных варианта – ОБЗОР İDMAN.BİZ + ВИДЕО

ФИФА оставляет за собой право определить нового участника в случае отказа сборной Ирана
Оправдан вице-президент Федерации кикбоксинга Азербайджана, обвинявшийся в покушении на убийство - ЭКСКЛЮЗИВ
3 Марта 00:14
Кикбоксинг

Оправдан вице-президент Федерации кикбоксинга Азербайджана, обвинявшийся в покушении на убийство - ЭКСКЛЮЗИВ

Трое обвиняемых по делу о нападении на Араза Мусаева могут вернуться в Азербайджан
"Карабах" вышел в полуфинал Кубка Азербайджана
4 Марта 20:59
Чемпионат Азербайджана

"Карабах" вышел в полуфинал Кубка Азербайджана - ОБНОВЛЕНО + ВИДЕО

Агдамский клуб обыграл "Шамахы"

Определились страны-участницы чемпионата Европы по ски-альпинизму в Азербайджане
3 Марта 16:07
Зимние виды спорта

Определились страны-участницы чемпионата Европы по ски-альпинизму в Азербайджане - ОБНОВЛЕНО

В соревнованиях на базе туристического центра "Шахдаг" примут участие представители 18 стран