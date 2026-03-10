10 Марта 2026
Паралимпиец из США пожизненно дисквалифицирован за сексуальное насилие

Паралимпизм
10 Марта 2026 14:13
Американский паралимпийский пловец Роберт Грисволд официально отстранен от соревнований пожизненно за изнасилование. Решение было принято после завершения расследования, которое длилось несколько лет.

Как сообщает İdman.Biz, следствие установило, что Грисволд, страдающий детским церебральным параличом, совершил сексуальное насилие в отношении паралимпийской спортсменки с аутизмом во время соревнований в Токио. В исковом заявлении отмечается, что Национальный олимпийский и паралимпийский комитет США (USOPC), а также центр SafeSport, созданный в 2017 году, долгое время скрывали данное преступление.

По итогам судебного заседания USOPC принял решение о пожизненном отстранении пловца от любой спортивной деятельности. Из соображений конфиденциальности имя пострадавшей спортсменки долгое время не разглашалось.

Грисволд является двукратным золотым медалистом Паралимпийских игр в Токио, однако теперь его спортивная карьера полностью аннулирована из-за совершенного тяжкого преступления.

İdman.Biz
