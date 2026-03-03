3 Марта 2026
RU

Сборной Украины запретили форму с картой страны на Паралимпийских Играх-2026

Паралимпизм
Новости
3 Марта 2026 12:26
14
Сборной Украины запретили форму с картой страны на Паралимпийских Играх-2026

Международный паралимпийский комитет (МПК) запретил украинским спортсменам выходить на церемонии зимних Паралимпийских игр 2026 года в Италии в форме с изображением карты страны.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на президента Национального паралимпийского комитета Украины Валерия Сушкевича, специально разработанный парадный костюм не получил одобрения со стороны руководящего органа международного спорта, так как был расценен как имеющий политический подтекст.

"Мы подготовили для нашей команды именно парадную, а не спортивную форму. Однако МПК сообщил, что выход в такой экипировке не будет разрешен", — подчеркнул Сушкевич.

Отметим, что данное решение принято накануне старта соревнований. Зимние Паралимпийские игры пройдут в Италии с 6 по 15 марта, и теперь украинской делегации придется искать альтернативный вариант экипировки для торжественных мероприятий, чтобы соответствовать строгим регламентам МПК касательно нейтралитета и отсутствия политической символики.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

МПК выступил с заявлением из-за эскалации конфликта на Ближнем Востоке
2 Марта 20:58
Паралимпизм

МПК выступил с заявлением из-за эскалации конфликта на Ближнем Востоке

Организация оценивает возможное влияние ситуации на Паралимпийские игры-2026 в Италии
Азербайджанские парапловцы начали учебно-тренировочный сбор в Губе
2 Марта 19:15
Паралимпизм

Азербайджанские парапловцы начали учебно-тренировочный сбор в Губе

Подготовка продлится до 17 марта под руководством опытных наставников
Азербайджанские паралимпийцы завоевали медали на Гран-при Франции
27 Февраля 22:04
Паралимпизм

Азербайджанские паралимпийцы завоевали медали на Гран-при Франции

Камран Зейналов принес команде вторую награду в Ла-Шапель-Сен-Люк

Азербайджанские парапловцы завоевали восемь медалей в Беларуси - ФОТО
21 Февраля 20:28
Паралимпизм

Азербайджанские парапловцы завоевали восемь медалей в Беларуси - ФОТО

Сборная завершила турнир с четырьмя золотыми, тремя серебряными и одной бронзовой медалью
Чехия бойкотирует церемонию открытия Паралимпиады
21 Февраля 07:15
Паралимпизм

Чехия бойкотирует церемонию открытия Паралимпиады

Спортсмены при этом выступят на соревнованиях
Парапловцы Азербайджана взяли золотые медали на Открытом кубке Беларуси - ОБНОВЛЕНО + ФОТО
20 Февраля 16:15
Паралимпизм

Парапловцы Азербайджана взяли золотые медали на Открытом кубке Беларуси - ОБНОВЛЕНО + ФОТО

Али Велиев и Раман Салей ушли с пятью наградами

Самое читаемое

Кто может заменить Иран на ЧМ-2026 по футболу: два возможных варианта – ОБЗОР İDMAN.BİZ + ВИДЕО
2 Марта 14:10
Мировой футбол

Кто может заменить Иран на ЧМ-2026 по футболу: два возможных варианта – ОБЗОР İDMAN.BİZ + ВИДЕО

ФИФА оставляет за собой право определить нового участника в случае отказа сборной Ирана
Большой шлем в Ташкенте: Кянан Насибов завоевал "золото" - ОБНОВЛЕНО + ВИДЕО
1 Марта 18:41
Дзюдо

Большой шлем в Ташкенте: Кянан Насибов завоевал "золото" - ОБНОВЛЕНО + ВИДЕО

Азербайджанский дзюдоист триумфально завершил турнир

Бросок азербайджанского баскетболиста вызвал бурю обсуждений в соцсетях – ВИДЕО
28 Февраля 15:32
Баскетбол

Бросок азербайджанского баскетболиста вызвал бурю обсуждений в соцсетях – ВИДЕО

Бросок был совершен в середине второго матча на последних секундах атаки
Нихат Мамедли завоевал "золото" рейтингового турнира в Албании - ОБНОВЛЕНО
1 Марта 23:16
Борьба

Нихат Мамедли завоевал "золото" рейтингового турнира в Албании - ОБНОВЛЕНО

Нихад Гулузаде довольствовался "серебром"