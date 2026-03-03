Сборной Украины запретили форму с картой страны на Паралимпийских Играх-2026

Международный паралимпийский комитет (МПК) запретил украинским спортсменам выходить на церемонии зимних Паралимпийских игр 2026 года в Италии в форме с изображением карты страны.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на президента Национального паралимпийского комитета Украины Валерия Сушкевича, специально разработанный парадный костюм не получил одобрения со стороны руководящего органа международного спорта, так как был расценен как имеющий политический подтекст.

"Мы подготовили для нашей команды именно парадную, а не спортивную форму. Однако МПК сообщил, что выход в такой экипировке не будет разрешен", — подчеркнул Сушкевич.

Отметим, что данное решение принято накануне старта соревнований. Зимние Паралимпийские игры пройдут в Италии с 6 по 15 марта, и теперь украинской делегации придется искать альтернативный вариант экипировки для торжественных мероприятий, чтобы соответствовать строгим регламентам МПК касательно нейтралитета и отсутствия политической символики.