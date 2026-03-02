МПК выступил с заявлением из-за эскалации конфликта на Ближнем Востоке

Международный паралимпийский комитет (МПК) опубликовал официальное заявление в связи с обострением военно-политической ситуации на Ближнем Востоке накануне старта Паралимпийских зимних игр 2026 года в Милане и Кортине.

Как сообщает İdman.Biz, в организации подчеркнули, что внимательно следят за развитием событий и анализируют возможные последствия для предстоящего турнира.

"Международный паралимпийский комитет внимательно следит за ситуацией с ракетными ударами на Ближнем Востоке и продолжает собирать, подтверждать и оценивать информацию для определения ее влияния на Паралимпийские зимние игры 2026 года в Милане и Кортине, а также на паралимпийское движение в целом", - говорится в заявлении.

В МПК отметили, что ситуация затрагивает не только национальные паралимпийские комитеты, но и все сообщество. "В первую очередь мы думаем о последствиях для людей, и наши мысли с теми, кто пострадал", - подчеркнули в организации.

Отдельное внимание уделено логистическим вопросам. "Мы оцениваем влияние на организацию Игр, в частности на поездки, при этом сохраняем четкую цель - провести Паралимпийские зимние игры наилучшим образом и сделать так, чтобы мероприятие продолжало служить платформой для социальной интеграции 1,3 миллиарда человек с инвалидностью во всем мире", - заявили в комитете.

В МПК подтвердили, что находятся в тесном контакте с делегациями. Часть команд уже находится в Европе, однако закрытие воздушного пространства на Ближнем Востоке повлияло на прибытие некоторых участников. "На данном этапе мы предпочли бы не комментировать статус отдельных делегаций или спортсменов, но можем заверить, что прилагаем все усилия совместно с организаторами Игр в Милане и Кортине — 2026, чтобы найти решение для тех, кого это затронуло", - говорится в сообщении.

В завершение в организации подчеркнули, что приоритетом остается безопасность и проведение качественного турнира. "Паралимпийские игры - главное событие паралимпийского движения, и наш главный приоритет - обеспечить, чтобы паралимпийцы оказались в центре внимания, пока мы проводим безопасные, надежные и зрелищные Игры на впечатляющих площадках Италии", - резюмировали в МПК.