Азербайджанские парапловцы завоевали восемь медалей в Беларуси - ФОТО

Завершился Открытый кубок по параплаванию, который проходил 19–21 февраля в Бресте (Беларусь).

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Национальный паралимпийский комитет Азербайджана, наши спортсмены продемонстрировали высокие результаты и завоевали восемь медалей.

Паралимпийский чемпион Роман Салей стал главным героем турнира. В категории S12 он выиграл золотые медали на дистанциях 100 метров вольным стилем и баттерфляем. Позднее Салей добавил к своему активу еще два "золота", показав результат 1:02.87 на дистанции 100 метров на спине и 25.34 секунды на дистанции 50 метров вольным стилем.

Юный паралимпиец Али Велиев (S10) завоевал серебряную медаль на дистанции 100 метров на спине с результатом 1:08.90. Кроме того, он стал серебряным призером на 100 метрах баттерфляем и 200 метрах комплексным плаванием, а также завоевал "бронзу" на дистанции 400 метров вольным стилем.

В составе команды также выступили Мурад Мамедов и Салим Мамедов.

Таким образом, сборная Азербайджана завершила турнир с четырьмя золотыми, тремя серебряными и одной бронзовой медалью.