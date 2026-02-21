22 Февраля 2026
RU

Азербайджанские парапловцы завоевали восемь медалей в Беларуси - ФОТО

Паралимпизм
Новости
21 Февраля 2026 20:28
32
Азербайджанские парапловцы завоевали восемь медалей в Беларуси - ФОТО

Завершился Открытый кубок по параплаванию, который проходил 19–21 февраля в Бресте (Беларусь).

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Национальный паралимпийский комитет Азербайджана, наши спортсмены продемонстрировали высокие результаты и завоевали восемь медалей.

Паралимпийский чемпион Роман Салей стал главным героем турнира. В категории S12 он выиграл золотые медали на дистанциях 100 метров вольным стилем и баттерфляем. Позднее Салей добавил к своему активу еще два "золота", показав результат 1:02.87 на дистанции 100 метров на спине и 25.34 секунды на дистанции 50 метров вольным стилем.

Юный паралимпиец Али Велиев (S10) завоевал серебряную медаль на дистанции 100 метров на спине с результатом 1:08.90. Кроме того, он стал серебряным призером на 100 метрах баттерфляем и 200 метрах комплексным плаванием, а также завоевал "бронзу" на дистанции 400 метров вольным стилем.

В составе команды также выступили Мурад Мамедов и Салим Мамедов.

Таким образом, сборная Азербайджана завершила турнир с четырьмя золотыми, тремя серебряными и одной бронзовой медалью.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

Чехия бойкотирует церемонию открытия Паралимпиады
21 Февраля 07:15
Паралимпизм

Чехия бойкотирует церемонию открытия Паралимпиады

Спортсмены при этом выступят на соревнованиях
Парапловцы Азербайджана взяли золотые медали на Открытом кубке Беларуси - ОБНОВЛЕНО + ФОТО
20 Февраля 16:15
Паралимпизм

Парапловцы Азербайджана взяли золотые медали на Открытом кубке Беларуси - ОБНОВЛЕНО + ФОТО

Али Велиев и Раман Салей ушли с пятью наградами
Сборная Азербайджана по парадзюдо прошла тесты физической подготовки
16 Февраля 17:48
Паралимпизм

Сборная Азербайджана по парадзюдо прошла тесты физической подготовки - ФОТО

Показатели спортсменов учтут при составлении индивидуальных программ
Полад Рзаев занял 12-е место на турнире FIS в Пиле
14 Февраля 16:06
Паралимпизм

Полад Рзаев занял 12-е место на турнире FIS в Пиле - ФОТО

Азербайджанский паралимпиец выступил в категории LW3
Азербайджанская парабадминтонистка победила соперницу из Кении
13 Февраля 22:21
Паралимпизм

Азербайджанская парабадминтонистка победила соперницу из Кении

14-летняя спортсменка успешно стартовала на чемпионате мира

Азербайджанский паралимпиец выступит на международном турнире в Италии
13 Февраля 15:54
Паралимпизм

Азербайджанский паралимпиец выступит на международном турнире в Италии

Полад Рзаев примет участие в соревнованиях по парагорным лыжам

Самое читаемое

Следите за İdman.Biz в социальных сетях! - СПИСОК
20 Февраля 11:00
Другое

Следите за İdman.Biz в социальных сетях! - СПИСОК

Голы, трансферы, интервью и незабываемые моменты - все в одном месте, не пропускайте ритм спорта!
Стал известен состав участников гала-вечера на ОИ-2026 в мужском катании, парах и танцах
19 Февраля 19:42
Олимпиада-2026

Стал известен состав участников гала-вечера на ОИ-2026 в мужском катании, парах и танцах

Показательные выступления состоятся 21 февраля
Трагедия на Монблане: лавина унесла жизни трех спортсменов
20 Февраля 11:14
Зимние виды спорта

Трагедия на Монблане: лавина унесла жизни трех спортсменов - ВИДЕО

Инцидент произошел в районе курорта Курмайор
Премьер-лига Азербайджана: "Туран Товуз" обыграл "Зиря" - ОБНОВЛЕНО + ВИДЕО
20 Февраля 18:54
Чемпионат Азербайджана

Премьер-лига Азербайджана: "Туран Товуз" обыграл "Зиря" - ОБНОВЛЕНО + ВИДЕО

Игра проходит в Баку на стадионе "Азерсун Арена"