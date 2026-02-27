Азербайджанские паралимпийцы завоевали медали на Гран-при Франции

Азербайджанские паралимпийцы успешно выступают на Гран-при Франции по стрельбе.

Как сообщает İdman.Biz, Камран Зейналов стал серебряным призером в стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров в дисциплине P1. В финале он набрал 233,1 очка и поднялся на вторую ступень пьедестала.

Ранее еще одну серебряную медаль сборной принесла Айбениз Бабаева. В дисциплине P2 - стрельба из пневматического пистолета с 10 метров - она показала результат 220,8 очка и также стала второй.

Отметим, что Азербайджан представлен на турнире двумя спортсменами - Камраном Зейналовым и Айбениз Бабаевой. Национальную команду возглавляет главный тренер Афган Ахмедов. Соревнования продлятся до 1 марта.